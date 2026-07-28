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К гражданам страны! Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

К гражданам страны! Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Дорогие мои соотечественники, товарищи и друзья! «Час мужества пробил на наших часах» – лучше не скажешь, чем Анна Ахматова! Впервые за последние три десятилетия Государственная дума идет на выборы в условиях тяжелейшей гибридной войны и опасного социального расслоения общества.

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Комментарии
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СК
Сергей Кашапов
Только православный социализм с общенародной собственностью нужен России.👍
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1 м.
Наталия Шумакова
Вот болтун! Ничего они делать не будут. Расчет на доверчивый электорат, чтобы очков набрать. Однажды ему поверили, когда он баллотировался в президенты.  И что? Он побеждал на выборах и дал заднюю в пользу Ельцина.
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3 д.