К гражданам страны! Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Наталия Шумакова

Вот болтун! Ничего они делать не будут. Расчет на доверчивый электорат, чтобы очков набрать. Однажды ему поверили, когда он баллотировался в президенты. И что? Он побеждал на выборах и дал заднюю в пользу Ельцина.