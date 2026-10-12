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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амур» выиграл 4-й матч подряд и идет 3-м на Востоке. Команда Андриевского пропустила 1 гол на отрезке, Трушков сделал 2-й шатаут кряду

« Амур » обыграл «Ладу» (1:0) на домашнем льду в матче Фонбет чемпионата КХЛ . Команда тренера Александра Андриевского продлила победную серию до четырех игр.

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