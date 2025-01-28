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На Западе слова Буданова связали с мобилизацией на Украине

На Западе слова Буданова связали с мобилизацией на Украине

Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могут касаться неэффективной мобилизации, которую украинские власти планируют снизить до 18 лет.

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