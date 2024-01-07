Зеленский снова проговорился о военных планах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил свои планы в интервью журналу The Economist, заявив, что в 2024 году вопросы Крыма и боевых действий в Черном море станут основным фокусом конфликта с Россией.
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