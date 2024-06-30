Гладков: Ещё три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ ВСУ обстреляли ещё три населённых пункта Шебекинского городского округа Белгородской области: сёла Муром, Архангельское и Первомайский.
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