Пасхальное перемирие: Киев играет фактами. ВСУ не прекратят огонь

Игорь Кузнецов Конечно можно сказать что объявление перемирия (прекращения огня с нашей стороны) это "гуманитарная акция", пусть так, только сразу будет понятно что контролировать нарушение этого режима практически невозможно - кто начал, а кто ответил на провокацию. Это уже было неоднократно показано.

Леша и Лора Мусликовы Вы хотите сказать что наши могут не исполнить приказ Верховного по войскам? Такое было хоть раз? В ответ на провокации - конечно отвечали. Другое дело, что козлам продыху давать нельзя. Клоуну-наркоману-просрАченному президенту-фашисту какое может быть доверие? Эта приостановка нужна больше нашему самосознанию православной нормальности и гуманитарных начал в поведении. А этих козлов долбить до полного их конца.