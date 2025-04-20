Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Пасхальное перемирие: Киев играет фактами. ВСУ не прекратят огонь

Пасхальное перемирие: Киев играет фактами. ВСУ не прекратят огонь

В 18:00 всё изменилось: Путин остановил боевые действия. "Калибр" разнёс новое оружие. Горячая сводка СВО   Верховный главнокомандующий объявил: прекратить огонь.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Конечно можно сказать что объявление перемирия (прекращения огня с нашей стороны) это &quot;гуманитарная акция&quot;, пусть так, только сразу будет понятно что контролировать нарушение этого режима практически невозможно - кто начал, а кто ответил на провокацию. Это уже было неоднократно показано.
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11 час.
Леша и Лора Мусликовы
Вы хотите сказать что наши могут не исполнить приказ Верховного по войскам? Такое было хоть раз? В ответ на провокации - конечно отвечали. Другое дело, что козлам продыху давать нельзя. Клоуну-наркоману-просрАченному президенту-фашисту какое может быть доверие? Эта приостановка нужна больше нашему самосознанию православной нормальности и гуманитарных начал в поведении. А этих козлов долбить до полного их конца.
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9 час.
Игорь Кузнецов
Это так. Конечно все понимают что невозможно на ЛБС взять и прекратить огонь одномоментно (по разным причинам) на короткий промежуток времени. У ВСУ нет такой системы управления войсками, когда укронацисты будут чётко исполнять приказы своего &quot;гауляйтора&quot; в Киеве. И ответный огонь нащих на провокации сразу будет опубликован в западных СМИ как срыв соглашения. А дальше - обычная пропаганда.
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6 час.
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