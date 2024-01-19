Как утонула и что известно о женщине, которая утонула в проруби на Крещение 19 января 2022 года Владислав ВислТрагический инцидент произошел в деревне Выра Ленинградской области во время крещенских купаний.
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