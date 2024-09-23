Водитель "Мерседеса" сбил ребенка в Обнинске

В воскресенье в Обнинске произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. По данным полиции, 22 сентября в 15 часов 15 минут в районе дома № 2 по улице Гагарина в Обнинске 45-летний мужчина на машине Mercedes-Benz E-class совершил наезд на 9-летнего мальчика, что пересекал проезжую часть на велосипеде по зебре, не спешиваясь.