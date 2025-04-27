Михаил Мурашко сообщил об увеличении выживаемости пациентов с раком

За последние пять лет их количество выросло на 9 процентов Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России увеличилась за пять лет на 9 процентов, передает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
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