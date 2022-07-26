В Самарской области инспекторы ГИБДД оперативно сопроводили в лечебное учреждение ребенка, нуждающегося в неотложной медицинской помощи

Утром 16 июля 2022 года при несении службы на территории Кинельского района к инспекторам Госавтоинспекции старшему лейтенанту полиции Сергею Пешеву и майору полиции Илье Папенину подъехал автомобиль, из которого выбежала взволнованная женщина.