Собянин: Москва поддержит внедрение новейших методик для лечения онкологии

Количество выполненных трансплантаций увеличилось в три раза Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем канале в Telegram, что правительство Москвы выделило гранты трем городским стационарам для внедрения современных методов лечения пациентов с онкологией.
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