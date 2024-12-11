Болгария и Румыния — «настоящее» вступление в Европейский союз: политические игры и уроки для Украины Ольга ВайленкоНедавние политические шаги в Евросоюзе привлекли внимание многих аналитиков и экспертов, особенно в контексте возможного расширения Союза.