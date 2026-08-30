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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Желаю «Спартаку» хотеть выиграть, а не ждать, что все соперники лягут. Психологией победителя надо овладеть»

Комментатор и ведущий « Матч ТВ » Дмитрий Губерниев заявил, что «Спартаку» не хватает менталитета победителей.

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