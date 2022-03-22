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Карпов назвал маразмом отстранение Карякина от соревнований

Карпов назвал маразмом отстранение Карякина от соревнований

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов отреагировал поделился мнением о решении комиссии по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранить россиянина Сергея Карякина на шесть месяцев, передает "Матч ТВ".

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