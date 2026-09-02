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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Силкин о срыве трансферов Платы и Мартинса: «Все правильно «Динамо» сделало. Почему должно платить огромные деньги после непройденных медосмотров? В компетенциях медштаба сомнений нет»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поддержал клуб после отказа приобретать вингеров Гонсало Плату и Матеуса Мартинса из « Фламенго » и « Ботафого » соответственно.

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