Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Владимир Кузнецов
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Медведев предрёк ядерный Апокалипсис в случае войны с НАТО

Медведев предрёк ядерный Апокалипсис в случае войны с НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления западных политиков — «Сунак, Шольц, Макрон, норвежские, финские, польские и прочие начальники из НАТОвских стран» — о необходимости готовиться к войне с Россией, предупредил, что в случае войны с альянсом, Москва сразу применит ядерное оружие.

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