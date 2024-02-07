Медведев предрёк ядерный Апокалипсис в случае войны с НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления западных политиков — «Сунак, Шольц, Макрон, норвежские, финские, польские и прочие начальники из НАТОвских стран» — о необходимости готовиться к войне с Россией, предупредил, что в случае войны с альянсом, Москва сразу применит ядерное оружие.