Уровень рождаемости в РФ в Кремле охарактеризовали как катастрофический

Коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне - 1,4. Такой показатель катастрофический для будущего нации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.
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