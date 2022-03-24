Недетские вопросы задали уссурийским школьникам. Ребята не растерялись

Молодежный совет при Думе Уссурийского городского округа провел квиз "Финансовая грамотность для всех" в МБОУ СОШ №16 среди школьников 10 классов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт Думы Уссурийского городского округа.
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