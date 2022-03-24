Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Крику  много, шерсти мало, - сказал чёрт, обдирая  кошку. Так и с этой  трескотнёй насчёт повышения  пенсий. Подымут ...В Госдуме сделали...
  • Ольга Ершова
    Сейчас все пельмени - сущее гамно. Нужны заводы, работающие строго по ГОСТам и надзорные органы, работающие без взяток.Рыбные пельмени с...
  • Лилия Царенкова
    Вы лучше публикуйте статистику сколько людей оказались без медицинской помощи и лечения в результате вашей грёбаной п...Еще одна жертва и...

Недетские вопросы задали уссурийским школьникам. Ребята не растерялись

Недетские вопросы задали уссурийским школьникам. Ребята не растерялись

Молодежный совет при Думе Уссурийского городского округа провел квиз "Финансовая грамотность для всех" в МБОУ СОШ №16 среди школьников 10 классов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт Думы Уссурийского городского округа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх