The Guardian: Залужный готовит ВСУ к длительному конфликту с Россией

Global Look Press/Ukraine President's Office/Keystone Press Agency Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный готовит военных к затяжному конфликту с Россией, заявила эксперт по Украине Ольга Ойкер в беседе с изданием The Guardian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии