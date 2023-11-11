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The Guardian: Залужный готовит ВСУ к длительному конфликту с Россией

The Guardian: Залужный готовит ВСУ к длительному конфликту с Россией

Global Look Press/Ukraine President's Office/Keystone Press Agency Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный готовит военных к затяжному конфликту с Россией, заявила эксперт по Украине Ольга Ойкер в беседе с изданием The Guardian.

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