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Премьер Норвегии Стёре: дрон едва не сбил самолет Зеленского в Молдове

Премьер Норвегии Стёре: дрон едва не сбил самолет Зеленского в Молдове

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре рассказал NRK, что самолет президента Украины Владимира Зеленского едва не сбил беспилотник при взлете из Молдовы.

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