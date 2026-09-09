Премьер Норвегии Стёре: дрон едва не сбил самолет Зеленского в Молдове

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре рассказал NRK, что самолет президента Украины Владимира Зеленского едва не сбил беспилотник при взлете из Молдовы.
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