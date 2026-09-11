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Татарстанда авылда эшләгән өчен пенсиягә өстәмә акчаны кемнәргә бирәләр?

Татарстанда кайбер пенсионерлар авыл җирендә озак еллар эшләгән өчен пенсиягә өстәмә түләү алырга хокуклы.

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