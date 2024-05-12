В ФРГ назвали опасной идею сбивать ракеты РФ с территорий НАТО

Global Look Press/Marco Rauch/dpa Идея сбивать российские ракеты и дроны над Украиной системами ПВО с территории стран НАТО – опасная и безответственная, считает глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.
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