Игорь Бутман об Ирине Отиевой: “Жаль, что человека нету”

Не секрет, что в прошлом году Ирина Отиева отметила свое 65-летие. Однако, эта знаменательная дата прошла практически незамеченной для публики, так как артистка давно не привлекает внимание к своей персоне.
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