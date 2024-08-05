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ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт по заданию украинских спецслужб

ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт по заданию украинских спецслужб

По данным ФСБ, задержанный действовал по заданию украинских спецслужб. Он собирал информацию о местных властях и передавал ее через мессенджеры, а затем попытался совершить теракт, заложив самодельную бомбу.

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