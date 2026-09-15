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Итоговый состав сборной России на осенние матчи объявил РФС

Итоговый состав сборной России на осенние матчи объявил РФС

В итоговый список сборной вошли 29 игроков, включая вратаря Матвея Сафонова ("Пари Сен-Жермен") и полузащитников Александра Головина ("Монако"), Алексея Батракова ("Галатасарай") и Алексея Миранчука ("Атланта Юнайтед").

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