Итоговый состав сборной России на осенние матчи объявил РФС

В итоговый список сборной вошли 29 игроков, включая вратаря Матвея Сафонова ("Пари Сен-Жермен") и полузащитников Александра Головина ("Монако"), Алексея Батракова ("Галатасарай") и Алексея Миранчука ("Атланта Юнайтед").
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