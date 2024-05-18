День семьи.

В рамках празднования Дня семьи 15 мая 2024 года в нашем центре состоялся праздничный концерт.В рамках празднования Дня семьи 15 мая 2024 года в нашем центре состоялся праздничный концерт с участием воспитанников Центра дополнительного образования детей и молодежи города Бобруйска.