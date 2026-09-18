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Избирательные участки Ямала после открытия заполнились людьми

Избирательные участки Ямала после открытия заполнились людьми

Избирательные участки Ямала после открытия 18 сентября заполнились людьми. Северяне поспешили выразить свою гражданскую позицию до работы, рассказала корреспонденту «Ямал-Медиа» первый заместитель губернатора Ирина Новоселова.

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