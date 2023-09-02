Проблему дефицита учителей в Чувашии решат за счёт студентов

В Чувашии проблему дефицита учителей решат за счёт студентов. В частности, планируется увеличить целевой набор и поощрять тех, кто рограмма поощерения тех, кто Этот вопрос обсуГлавой Чувашской Республики Олегом Николаевым и новым ректором ЧГПУ им.