Нижегородская правда

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Проблему дефицита учителей в Чувашии решат за счёт студентов

В Чувашии проблему дефицита учителей решат за счёт студентов. В частности, планируется увеличить целевой набор и поощрять тех, кто рограмма поощерения тех, кто Этот вопрос обсуГлавой Чувашской Республики Олегом Николаевым и новым ректором ЧГПУ им.

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