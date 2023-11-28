Две сотни грузовиков с гумпомощью и четыре цистерны с топливом въехали в Газу

По меньшей мере 200 грузовиков, которые привезли гуманитарную помощь, а также четыре цистерны с топливом и еще четыре цистерны с бытовым газом были перевезены на территорию сектора Газа, пройдя через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах».