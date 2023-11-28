Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 678 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mark Kapustin
    Когда собаке делать нечего, она яйца лижет.Шеремет пословице...
  • Геннадий Свешников
    Молодец Алёша!Живи как в кино, играя актёром,а не как в жизни-играя паскудником на халявное вознаграждение.Актер Огурцов рас...
  • Михаил Новиков
    Один вопрос, а для чего Российским спецам использовать такой сложный способ уничтожения врага? Ведь это способ которы...ГУР МО Украины ра...

Две сотни грузовиков с гумпомощью и четыре цистерны с топливом въехали в Газу

Две сотни грузовиков с гумпомощью и четыре цистерны с топливом въехали в Газу

По меньшей мере 200 грузовиков, которые привезли гуманитарную помощь, а также четыре цистерны с топливом и еще четыре цистерны с бытовым газом были перевезены на территорию сектора Газа, пройдя через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх