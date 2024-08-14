Патриотическая акция «Сталинград – Родина Победы» началась с возложения цветов к памятнику воинам Великой Отечественной войны.
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Патриотическая акция «Сталинград – Родина Победы» началась с возложения цветов к памятнику воинам Великой Отечественной войны.