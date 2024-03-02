Умар Нурмагомедов уверенно победил Бекзата Алмахана на UFC Fight Night 238

В Лас-Вегасе (США) завершился поединок турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 238. Российский проспект легчайшего веса (до 61 кг) Умар Нурмагомедов (16-0) встретился с казахстанцем Бекзатом Алмаханом (14-1).
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