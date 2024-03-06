В Минобороны России рассказали о сбитом дроне

Войскам Украины помешали осуществить планы. Была пресечена попытка ВСУ совершить атаку c использованием беспилотника самолетного типа по территории Российской Федерации, передает корреспондент RT со ссылкой на заявление Минобороны России.
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