От квадроберов, альтушек и дед инсайдов до гигантских динозавров

Подростки нашли новое увлечение — вместо квадроберов теперь в моде «диносьюты»: они перевоплощаются в динозавров с огромными глазами и подвижной челюстью, чтобы выделиться из толпы, ведь образы кошек и собак уже никого не удивляют.