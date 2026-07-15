От квадроберов, альтушек и дед инсайдов до гигантских динозавров

Подростки нашли новое увлечение — вместо квадроберов теперь в моде «диносьюты»: они перевоплощаются в динозавров с огромными глазами и подвижной челюстью, чтобы выделиться из толпы, ведь образы кошек и собак уже никого не удивляют.
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