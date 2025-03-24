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Во Владивостоке сгорели свыше 20 автомобилей

Во Владивостоке сгорели свыше 20 автомобилей

Специалисты ликвидировали возгорание автостоянки во Владивостоке: все произошло на улице Пихтовая. На месте ЧП работали пожарные, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

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