Во Владивостоке сгорели свыше 20 автомобилей

Специалисты ликвидировали возгорание автостоянки во Владивостоке: все произошло на улице Пихтовая. На месте ЧП работали пожарные, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
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