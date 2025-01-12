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Иран представил новые типы барражирующих боеприпасов

Иран представил новые типы барражирующих боеприпасов RaadНа днях Иран представил две новые модели барражирующих боеприпасов Rezvan и Raad.

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