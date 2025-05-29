Токаев рассказал о влиянии конфликта на Украине на планы поставки ресурсов

Поставки ресурсов на мировой рынок власти Казахстана осуществляют с учетом влияния украинского конфликта, но твердо веря в партнерство с РФ, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, перевод которого 29 мая опубликовало госагентство Казинформ.
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