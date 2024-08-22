Global Look Press/Keystone Press Agency/Edgar GutiÃ©rrez В 54-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также в частях 81-й бригады украинской армии фиксируется вспышка открытой формы туберкулеза.
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