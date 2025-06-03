Журова высказалась о санкциях против тех, кто не пустил Россию на Олимпиаду

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила aif.ru, что сейчас не видит смысла в принятии ответных санкций против лиц, причастных к отстранению российской сборной по хоккею от Олимпиады 2026 года.
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