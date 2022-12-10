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Платежная система «Мир» и творческое объединение «Ничего Обычного» выпустили капсульную коллекцию «Футбольный мир»

Платежная система «Мир» и творческое объединение «Ничего Обычного» выпустили капсульную коллекцию «Футбольный мир».

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