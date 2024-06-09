Новая статья: Фотоника для ИИ: вычисления должны быть экономными Хорошая нов...

Новая статья: Фотоника для ИИ: вычисления должны быть экономнымиХорошая новость: нехватке чипов для новых дата-центров, что строятся сейчас специально под решение задач генеративного ИИ (начиная с тренировки новых, ещё более прогрессивных моделей, для чего необходимы изрядные вычислительные мощности), похоже, приходит конец.