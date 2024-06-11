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Рязанские новости

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КСП внесла представление Жуневой и Артемову после проверки использования бюджета

КСП внесла представление Жуневой и Артемову после проверки использования бюджета

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Рязанской области проверили целевое и эффективное использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию инфраструктурных проектов в субъектах Российской Федерации в 2022-2023 годах и истекшем периоде 2024 годаАудиторы Контрольно-счетной палаты Рязанской области проверили целевое и эффективное использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию инфраструктурных проектов в субъектах Российской Федерации в 2022-2023 годах и истекшем периоде 2024 года.

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