КСП внесла представление Жуневой и Артемову после проверки использования бюджета

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Рязанской области проверили целевое и эффективное использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию инфраструктурных проектов в субъектах Российской Федерации в 2022-2023 годах и истекшем периоде 2024 годаАудиторы Контрольно-счетной палаты Рязанской области проверили целевое и эффективное использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию инфраструктурных проектов в субъектах Российской Федерации в 2022-2023 годах и истекшем периоде 2024 года.