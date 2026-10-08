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Русская весна

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В США рассказали, что ждёт Украину после ударов по Киеву

В США рассказали, что ждёт Украину после ударов по Киеву

Развитие ситуации в Киеве показало, что в скором времени все основные пути материально-технического снабжения армии Украины могут оказаться перерезаны, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

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