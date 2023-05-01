Аргументы недели

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Аналитик Леонков: применение Россией планирующих бомб типа ФАБ-500 вынудило войска Украины резко поменять тактику в Артемовске

Аналитик Леонков: применение Россией планирующих бомб типа ФАБ-500 вынудило войска Украины резко поменять тактику в Артемовске

Применение Российской Федерацией планирующих бомб типа ФАБ-500 вынудило Вооруженные силы Украины резко поменять свою тактику в городе Артемовске (украинское название — Бахмут).

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