Чемпионат Турции. «Чайырова» примет «Фенербахче», «Тофаш» встретится с «Эсенлер Эрокспором» и другие матчи

«Чайырова» сыграет против «Фенербахче», «Тофаш» примет «Эсенлер Эрокспор». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Бахчешехир – 2-0, Анадолу Эфес – 2-0, Тюрк Телеком – 2-0, Трабзонспор – 1-1, Керфез – 1-1, Петким Спор – 1-1, Тофаш – 1-1, Галатасарай – 1-1, Каршияка – 1-1, Фенербахче – 1-1, Эсенлер Эрокспор – 1-1, Меркезефенди – 1-1, Бешикташ – 1-1, Чайырова – 0-2, Бордо – 0-2, Бурсаспор – 0-2.
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