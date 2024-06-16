Для участников СВО и членов их семей предлагается сделать бесплатным входом в учреждения культуры

Платить за них по замыслу инициаторов в АП должен будет не бюджет, а сами же учреждения культуры. Для участников спецоперации и членов их семей предлагают сделать бесплатным вход в учреждения культуры - музеи, театры и кинотеатры.
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