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Регионы России

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Число пользователей заражённых смартфонов в России выросло на 34% летом 2026 года

Число пользователей заражённых смартфонов в России выросло на 34% летом 2026 года

Летом 2026 года в России число пользователей смартфонов с обнаруженными вредоносными программами увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает система мониторинга киберугроз «МегаФона».

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