Глобальная Варфоломеевская ночь для свободы слова

В настоящее время свобода слова подвергается нападкам по всему Западному миру: Великобритания проводит массовые аресты граждан за мемы, Франция арестовала основателя Telegram, Ирландия пытается запретить «злые мемы», Австралия пытается цензурировать X/Twitter* посты, Евросоюз шантажирует Илона Маска, Министерство юстиции США сажает кого-то в тюрьму за мемы, а экс-министр труда США Роберт Рейх призывает арестовать и «взять под контроль» Илона Маска и угрожает ему уголовным преследованием.