На борту потерпевшего крушение в США самолета были фигуристы Шишкова и Наумов

REUTERS/Carlos Barria На борту самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, потерпевшего крушение в США, находились фигуристы и тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии