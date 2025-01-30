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На борту потерпевшего крушение в США самолета были фигуристы Шишкова и Наумов

На борту потерпевшего крушение в США самолета были фигуристы Шишкова и Наумов

REUTERS/Carlos Barria На борту самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, потерпевшего крушение в США, находились фигуристы и тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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