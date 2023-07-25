БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Недобитую бронетехнику ВСУ лишают евроремонта

Недобитую бронетехнику ВСУ лишают евроремонта

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look PressТекст: Евгений Поздняков Эксперты объяснили проблемы НАТО при починке техники для ВСУ Вместо поставок новых вооружений западные страны планируют переориентироваться на ремонт уже поврежденной техники ВСУ.

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