Россия оказалась в плюсе по экспорту из-за санкций недружественных стран

Прибыль в размере 5 трлн рублей получила Россия, перенаправив свою продукцию вместо недружественных стран, отказавшихся ее брать из-за санкций, в другие государства, 30 июня сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.
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